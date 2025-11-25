Koning feliciteert Suriname met jubileum bij opening museum

Koning Willem-Alexander heeft Suriname gefeliciteerd met vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland. Hij deed dat bij de officiële opening van het Suriname Museum in Amsterdam, waar hij een plaquette onthulde. Willem-Alexander feliciteerde ook het nieuwe museum.

De koning en koningin gaan volgende week op staatsbezoek naar Suriname. “Wij verheugen ons daar erg op”, zei de koning. “We waren heel graag veel eerder gegaan.”

Tijdens het staatsbezoek wil het koninklijke paar onder meer werken aan “volwassen relaties tussen Suriname en Nederland, die gestoeld zijn op gelijkwaardigheid”, aldus Willem-Alexander. “Maar ook op onze gezamenlijke geschiedenis met zijn mooie en zijn minder mooie kanten, die ons wel aan elkaar verbindt en voor eeuwig samenhoudt.” De koning wil als “twee zelfstandige naties” doorbouwen “aan een volwassen toekomst”. “Daar gaan we volgende week een begin mee maken.”

Na de opening kreeg de koning een korte rondleiding door het museum, waarbij aandacht was voor de geschiedenis van Suriname en de tijd van de slavernij, maar ook werd stilgestaan bij het huidige Suriname. De koning sprak tot slot in kleine groepjes met mensen die betrokken zijn bij het museum en de Vereniging Ons Suriname.