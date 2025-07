Koning Felipe behoudt achtste plaats in zeilrace

Koning Felipe van Spanje is ook op de derde wedstrijddag om de Copa del Rey op Mallorca, ook wel Koningscup, niet in de bovenste regionen geëindigd. De vorst stuurde zijn schip de Aifos naar een negende en een achtste plaats in de races.

Felipe en zijn team staan in het algemeen klassement op de achtste plaats, dezelfde plek waarmee ze de tweede wedstrijddag eindigden. De zeilraces duren nog tot en met zaterdag.

De koning doet als fervent zeiler al jaren mee aan de wedstrijden. Tijdens de vorige twee edities greep hij het zilver. Een overwinning zat er nog nooit in. Zijn vader koning Juan Carlos won de Koningscup wel vijf keer.