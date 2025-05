Koning Felipe bezoekt basiliek in Granada

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Basílica Virgen de las Angustias in Granada. Daar zat de monarch de jaarlijkse bijeenkomst voor van vijf koninklijke genootschappen.

Ook reikte Felipe de Hernán Pérez del Pulgar-prijs voor militair onderzoek uit aan luitenant-kolonel Fernando Cid. Dat meldt het Spaanse hof.

Voordat Felipe de basiliek betrad, nam hij ruim de tijd om met honderden burgers te spreken. Op foto’s die het hof deelt, is te zien dat Felipe met hen in gesprek is en hun de hand schudt.