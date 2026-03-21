Koning Felipe bezoekt Formule E-race in Madrid

Koning Felipe van Spanje heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het wereldkampioenschap Formule E in Madrid. Het was de eerste keer dat een race in het wereldkampioenschap voor elektrische eenzitters op het Circuito del Jarama plaatsvond.

Voorafgaand aan de race kreeg de koning een rondleiding over het circuit. Op foto’s die zijn gedeeld door het Spaanse hof is te zien dat hij onder meer langsging bij de garage van het Spaanse automerk CUPRA. Daar ontmoette de koning de Spaanse coureur Pepe Martí.

Felipe keek tijdens zijn bezoek naar de zesde race in het wereldkampioenschap. Na afloop mocht hij de beker overhandigen aan de winnaar, de Portugees António Félix da Costa.