Koning Felipe bezoekt militaire kazerne in Zaragoza

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag de Academie voor Legerlogistiek (ACLOG) bezocht. De kazerne is gevestigd in Calatayud in de provincie Zaragoza.

De Spaanse koning arriveerde woensdagochtend in legerkostuum bij het opleidingscentrum, waar hij de erewacht inspecteerde en het defilé afnam. Felipe kreeg uitleg over de geschiedenis, organisatie en belangrijkste onderwijsactiviteiten van de kazerne. Minister van Defensie Margarita Robles vergezelde het staatshoofd.

Het koninklijk gezin is bekend met de regio. Prinses Leonor, de oudste dochter van het Spaanse koningspaar, volgde er haar opleiding aan de militaire academie van Zaragoza.