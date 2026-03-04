Koning Felipe bezoekt stadscentrum Dos Hermanas

Koning Felipe heeft woensdag een bezoek gebracht aan het stadscentrum van Dos Hermanas, een Spaanse stad vlakbij Sevilla. Volgens de lokale krant ABC Sevilla hadden zich honderden mensen verzameld voor de komst van de Spaanse koning en begroette hij het publiek vanaf het balkon van het stadhuis.

Na het bezoek aan het stadshuis bezocht hij de parochiekerk Santa María Magdalena, waar hij het beeld van de patroonheilige van de stad, Virgen de Valme, bekeek. Vervolgens ging de koning langs bij het Comprehensive Care Center van ASPACE Sevilla voor mensen met cerebrale parese, een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door hersenbeschadiging.

Volgens ABC Sevilla bracht de koning het bezoek aan Dos Hermanas om de banden met de inwoners van de stad te versterken. De koning sluit zijn bezoek af in Sevilla, waar hij nog een tentoonstelling opent.

Door het bezoek aan Dos Hermanas was de koning niet aanwezig bij het afscheid van de overleden bekende Spaanse journalist Fernando Ónega. Volgens zijn vrouw koningin Letizia had Felipe daar graag bij willen zijn, maar moest hij vanwege het geplande programma afzeggen.