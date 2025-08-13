Koning Felipe bezorgd over bosbranden in Spanje

De Spaanse koning Felipe is bezorgd over de bosbranden die momenteel in zijn land woeden. De afgelopen dagen belde de vorst met leiders van verschillende autonome regio’s waar branden zijn.

María Guardiola van de regio Extremadura schreef op X dat zij een telefoontje had gekregen van Felipe, die “de ontwikkelingen van de branden met bezorgdheid volgt”. Ook betuigde hij zijn medeleven aan de getroffen bewoners en sprak hij zijn dank en steun uit voor al het personeel dat wordt ingezet.

Felipe sprak ook onder meer met de president van Galicië, Alfonso Rueda. “Ik ben dankbaar voor het telefoontje van de koning om te informeren naar de situatie van de branden in Galicië. De teams blijven hard werken om de branden zo snel mogelijk te blussen”, aldus Rueda in een bericht op X. Soortgelijke berichten kwamen van de presidenten van de regio’s Castilië-La Mancha, Castilië en León.