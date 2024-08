Koning Felipe van Spanje moedigt ook woensdag sporters aan tijdens de Olympische Spelen van Parijs. De vorst heeft plaatsgenomen op de tribune tijdens de halve finale van het sportklimmen.

Felipe riep naar de sporters en maakte foto’s met zijn telefoon. Eerder op woensdag zag hij hoe atleet Mohamed Attaoui zich kwalificeerde voor de 800 meter.

De koning is al langer in de Franse hoofdstad. Zo was hij samen met prinses Amalia bij de finale van de 3×3-basketballers.