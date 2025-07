Koning Felipe eindigt op tweede dag als zesde in zeilrace

De Spaanse koning Felipe is op de tweede dag van de zeilrace op Mallorca als zesde geëindigd. Dat was al iets beter dan de eerste race, waarin de vorst als negende over de meet kwam.

De Aifos, het schip van de Spaanse marine waar Felipe op meevaart, kwam na bijna zeven uur varen over de finish. Dat was ruim zestien minuten later dan de winnaar van de dag, de Braziliaan Eduardo Plass van de Crioula IV. Dat schip was dinsdag helemaal niet gefinisht. Tijdens de eerste zeildag eindigde Felipe nog als negende met een kleine twee minuten achterstand op de Italiaanse winnaar Blue van Bonfiglio Mariotti.

Door zijn negende en zesde plaats staat Felipe na twee dagen op de achtste plaats in het algemeen klassement. Het schip Vudu van de Italiaan Mauro Gestri voert het klassement aan met zeven punten, Aifos heeft vijftien punten. De regatta duurt nog tot en met zaterdag.