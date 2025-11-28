Koning Felipe en Steinmeier herdenken slachtoffers Guernica

Koning Felipe en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vrijdag slachtoffers van het bombardement op Guernica herdacht. Ook Elke Büdenbender, de first lady van Duitsland, was bij het eerbetoon aanwezig. Het was de eerste keer dat een Duits staatshoofd de Spaanse plaats Guernica bezocht.

Het Spaanse hof deelde beelden van het gedenkmoment, waarop te zien is hoe de staatshoofden samen met andere aanwezigen een minuut stilte houden. De bondspresident legde ook een krans bij het monument voor de slachtoffers. Na de herdenking bezochten Felipe en Steinmeier het Vredesmuseum, waar ze onder anderen overlevenden van het bombardement ontmoetten.

Op 26 april 1937 kwamen honderden mensen om bij het nazibombardement op Guernica. De aanval gebeurde tijdens de Spaanse Burgeroorlog en was bedoeld om de Basken, die aan de kant van de republikeinen stonden, op de knieën te dwingen. Twee dagen na het bombardement namen de troepen van dictator Franco de stad in.