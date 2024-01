Koning Felipe feliciteert Spaanse winnaars Dakar Rally

De Spaanse koning Felipe heeft de Spaanse winnaars van de Dakar Rally gefeliciteerd. Veteraan Carlos Sainz won bij de auto’s. Cristina Gutierrez Herrero is de tweede vrouw tot nu toe die de eindzege op haar naam schreef in het Challenger-klassement, waarin amateurs meedoen.

“Gefeliciteerd Carlos”, schrijft Felipe op berichtendienst X. “Verdiend kampioen van de Dakar Rally… voor de vierde keer.” De Spaanse koning noemt de 61-jarige Spanjaard een “levende legende” en “een bron van trots” voor Spanje.

“Derde plaats in 2022, vierde in 2023 en… kersverse kampioen in 2024. Gefeliciteerd!” schrijft Felipe over de 32-jarige Gutierrez Herrero. Hij noemt de carrière als coureur van Gutierrez Herrero “een verhaal van inspanning, doorzettingsvermogen en verbetering”. “Het eerste grote succes van velen”, aldus Felipe. De Duitse Jutta Kleinschmidt was in 2001 de eerste vrouw die er met de winst vandoor ging.