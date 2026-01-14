Koning Felipe hamert op stabiliteit bij investeringen

Een dag na zijn korte reis naar Frankrijk is de Spaanse koning Felipe weer in eigen land aan het werk. Hij woonde in Madrid de opening van de Spain Investors Day bij, waar de vorst ook een toespraak hield.

De koning pleitte volgens Spaanse media in zijn speech voor “stabiliteit en zekerheid” als sleutel tot het aantrekken van internationale investeringen. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de toenemende geopolitieke onzekerheid met het oog op de diverse handelsconflicten na de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis.

Stabiliteit en zekerheid zijn volgens Felipe “kwaliteiten die, wanneer ze aanwezig zijn, vaak onopgemerkt blijven en als vanzelfsprekend worden beschouwd”. De koning stelde dat ze pas volledig relevant worden wanneer ze verdwijnen.

Felipe was dinsdag in Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. De twee lunchten samen in Parijs en gingen daarna samen naar Versailles voor een rondleiding door het paleis van Versailles. Ook bekeek het tweetal een tentoonstelling over Lodewijk van Frankrijk (1661-1711).