Koning Felipe herhaalt zorgen over situatie Midden-Oosten

Koning Felipe van Spanje heeft donderdag nogmaals opgeroepen tot terughoudendheid bij het gebruik van geweld in het Midden-Oosten. “We kijken met grote bezorgdheid naar de kritieke en bijzonder gevaarlijke situatie”, zei de vorst tijdens zijn toespraak bij de lunch ter ere van het bezoek van de nieuwe Luxemburgse groothertog Guillaume en zijn vrouw groothertogin Stéphanie.

Felipe herinnerde de aanwezigen, onder wie de Spaanse premier Pedro Sánchez, aan de oorlog in Oekraïne en dat “vrede nog steeds niet in zicht is”. Volgens hem is het belangrijk “om verenigd te blijven” en te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen.

De koning sprak afgelopen zondag ook al met zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Hij stelde toen dat de situatie een “duidelijk risico op regionale escalatie en onvoorspelbare gevolgen” met zich meebrengt.