Koning Felipe het water op voor training Koningscup

Voor de Spaanse koning Felipe is de zomervakantie begonnen. Zoals elk jaar is hij met zijn gezin op Mallorca, waar hij deze week traditiegetrouw meedoet aan de Koningscup, een zeilwedstrijd die dinsdag begint.

Zondag werd Felipe voor het eerst in het openbaar gespot toen hij, gekleed in korte broek en T-shirt en zonnebril op, in de haven van hoofdstad Palma arriveerde. Even later stapte hij aan boord van zijn wedstrijdschip Aifos 500 voor een training met zijn bemanning.

Felipe is net als zijn vader Juan Carlos een fervent zeiler. Al jaren probeert hij de Koningscup te winnen, iets wat Juan Carlos wel vijf keer lukte. De afgelopen twee jaar eindigde Felipe op de tweede plaats.