Koning Felipe klimt in klassement Copa del Rey

Koning Felipe van Spanje is op de voorlaatste wedstrijddag om de Copa del Rey op Mallorca opgeklommen in het algemeen klassement van de zeilrace. Zijn boot Aifos behaalde op de vierde wedstrijddag goede resultaten en ging van de achtste naar de zesde positie.

Vanwege gunstige weersomstandigheden konden er vrijdag drie races worden afgewerkt. De Aifos, traditiegetrouw met de Spaanse vorst aan het roer, is nu de best geklasseerde Spaanse boot. Meedoen om de titel lijkt er niet meer in te zitten. Felipe en zijn team hebben 26,3 punten achterstand op de Amerikaanse boot Vesper.

Zaterdag is de laatste wedstrijddag. Koning Felipe reikt altijd de beker uit aan de winnaar. Of koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofía ook een kijkje zullen nemen is nog niet bekend. De drie lieten zich tot dusver op geen enkele wedstrijddag zien, ondanks dat wel op het Spaanse eiland aanwezig zijn. Donderdagavond gingen ze gezamenlijk naar de bioscoop.