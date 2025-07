Koning Felipe knuffelt prinses Leonor bij marineceremonie

De Spaanse koning Felipe heeft zijn dochter prinses Leonor een dikke knuffel gegeven tijdens de uitreiking van de koninklijke aanstellingsoorkonde aan de nieuwe officieren van de Marine Academie van Marín. Deze plechtigheid benoemt hen officieel tot marineofficier.

Ook kreeg de Spaanse troonopvolger van haar vader het Grootkruis van Maritieme Verdienste met witte onderscheiding uitgereikt. Deze onderscheiding beloont marineleden voor uitzonderlijke verdiensten. Koningin Letizia en prinses Sofia waren ook aanwezig bij de ceremonie.

Prinses Leonor neemt hiermee officieel afscheid van haar tijd op de Marine Academie in Marín. In augustus begint ze met een opleiding bij de luchtmacht aan de Algemene Academie voor Lucht- en Ruimtevaart in San Javier.