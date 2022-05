Koning Felipe krijgt rondleiding op militaire basis

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag een legerbasis in Bétera in de provincie Valencia bezocht. Op de kazerne zijn militairen uit elf landen landen gelegerd onder het commando van de NAVO.

De koning, voor de gelegenheid in militaire kledij, kreeg na een welkomstceremonie een uitgebreide rondleiding langs de verschillende afdelingen. Een van de eenheden is in de loop der jaren actief geweest in onder meer Bosnië, Kosovo, Afghanistan, Libanon, Mali en Senegal. Het laatste optreden was vorig jaar augustus tijdens de evacuatie van Kabul in Afghanistan.

Voor vertrek had Felipe een ontmoeting met verschillende militairen en tekende hij het gastenboek.