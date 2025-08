Koning Felipe laat warm maatpak thuis bij koninklijke receptie

Koning Felipe van Spanje heeft voor het eerst geen kostuum gedragen tijdens de jaarlijkse receptie van de koninklijke familie op Mallorca. De dresscode is vanwege de warmte op het eiland versoepeld, melden Spaanse media.

Mannelijke gasten mogen voortaan ook in een zogeheten guayabera of een lichtgekleurd overhemd met kraag verschijnen. In beide gevallen moeten ze die wel combineren met een donkere formele broek. Felipe verscheen maandagavond in een wit overhemd, losjes uit de broek gedragen. Ook voor de vrouwen zijn er meer opties: naast de gebruikelijke cocktailjurk zijn nu ook een korte jurk of luchtige lange jurk toegestaan.

Volgens Diario de Mallorca werden de nieuwe kledingvoorschriften druk besproken in de tuinen van het Marivent-paleis. De mannen voelden zich dit jaar “frisser en comfortabeler”, aldus de lokale krant. Vorig jaar viel de receptie midden in een hittegolf.