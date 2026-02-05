Koning Felipe leeft mee met slachtoffers overstromingen

Koning Felipe van Spanje heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in met name de regio Andalusië. In een speech tijdens een werkbezoek in Madrid zei de vorst dat hij en koningin Letizia bezorgd zijn en aan “de duizenden mensen en gezinnen die deze uren en dagen met angst en onzekerheid beleven” denken.

“We willen ook ons vertrouwen, onze erkenning en dankbaarheid overbrengen aan alle professionals die op zoveel plaatsen de noodsituatie aanpakken”, vervolgde Felipe. De koning zei ook dat burgers voorzichtig moeten zijn en de aanbevelingen van de autoriteiten en hulpdiensten moeten opvolgen. “En natuurlijk goed voor hun naasten zorgen.”

De provincies Cádiz en Málaga zijn bij het noodweer het zwaarst getroffen. Op veel plaatsen viel in 24 uur tijd 100 tot 200 millimeter regen. In het plaatsje Grazalema, aan de voet van een berg op ruim 900 meter hoogte, viel zelfs meer dan 500 millimeter regen in een etmaal. De komende tijd blijft het slecht weer in de regio.