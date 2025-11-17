Koning Felipe leert over opruimen explosieven bij Spaanse politie

Koning Felipe heeft maandag een bezoek gebracht aan het politiecomplex van Canillas in Madrid. De Spaanse koning woonde er onder meer een herdenkingsceremonie bij ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de TEDAX-NRBQ-specialisatie, een dienst die gericht is op het ingrijpen bij explosieve en brandgevaarlijke voorwerpen.

De TEDAX-NRBQ-specialisatie richt zich ook op de detectie en behandeling van nucleaire, radiologische, biologische en chemische middelen en stoffen. Op een foto die het Spaanse hof van de bijeenkomst deelde, is te zien hoe Felipe toekijkt hoe een robot op rupsbanden de kofferbak van een auto opent.

Aansluitend woonde de koning de viering van het jubileum van de Centrale Eenheid Cybercriminaliteit van de Nationale Politie bij. De eenheid werkt nauw samen met internationale politiediensten zoals de FBI en Europol.