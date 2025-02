Koning Felipe met veel ceremonieel ontvangen op marinebasis

Koning Felipe van Spanje heeft donderdag een bezoek gebracht aan een marinebasis in Ferrol, in het noordwesten van Spanje. De vorst had zich daarvoor speciaal in zijn marine-uniform gehesen.

Felipe werd met het nodige ceremonieel ontvangen op het plein van de basis, waar hij onder meer de wacht inspecteerde. Ook werden er 21 saluutschoten afgevuurd ter ere van de komst van de koning.

Tijdens zijn bezoek bekeek Felipe, die gezelschap kreeg van de Spaanse defensieminister Margarita Robles, onder meer de scheepswerf waar hij volgens Spaanse media kennismaakte met een aantal technologische innovaties. Het verblijf van de koning verliep zonder toespraken of verklaringen aan de media en werd afgesloten met een lunch.