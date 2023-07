Koning Felipe moedigt Alcaraz aan tijdens finale Wimbledon

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn zondag niet de enige royals die naar de finale van tennistoernooi Wimbledon kijken. Ook de Spaanse koning Felipe zit op de tribune van het toernooi in Londen.

De Spaanse vorst is aanwezig om zijn landgenoot Carlos Alcaraz aan te moedigen. Felipe ontmoette de jonge Spaanse tennisser al eerder, nadat hij vorig jaar de US Open had gewonnen.

De 20-jarige Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Serviër Novak Djokovic. Djokovic kan zondag zijn 24e grand slam winnen, voor Alcaraz zou het na de US Open zijn tweede grandslamtitel zijn.