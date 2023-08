Koning Felipe na vierde zeildag weer aan het werk

Na weer een dag op het water heeft de Spaanse koning Felipe zijn voorlopig laatste officiële verplichting kunnen afvinken voor zijn vakantie echt kan beginnen. In het Marivent-paleis op Mallorca hield hij donderdagavond samen met zijn vrouw koningin Letizia het jaarlijkse ontvangst voor de autoriteiten van de Baleareneilanden en voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook Felipes moeder koningin Sofía was aanwezig.

Het is de tweede keer dat de traditionele receptie in het Marivent-paleis plaatsheeft. Voorheen was het feest altijd in het La Almudaina-paleis. In totaal zijn er zo’n 500 gasten, melden lokale media.

Felipe is de afgelopen dagen vooral bezig met zijn strijd om de Copa del Rey. De koning bleef met zijn team na de vierde dag van de zeilwedstrijd, die donderdag plaatsvond, op de derde plaats in het klassement staan. Zaterdag zal hij de beker aan de winnaar overhandigen.