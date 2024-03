Koning Felipe neemt afscheid van overleden neef

De Spaanse koning Felipe heeft zondag afscheid genomen van zijn neef, Fernando Gómez-Acebo, die vrijdag op 49-jarige leeftijd overleed. Felipe woonde de uitvaart bij op begraafplaats San Isidro in Madrid. Zijn vrouw Letizia was niet aanwezig bij de begrafenis. De uitvaart vond plaats in besloten kring.

Gómez-Acebo’s moeder Pilar de Bourbon werd in 2020 op dezelfde begraafplaats begraven. De neef van de Spaanse koning overleed vrijdagavond plotseling na ademhalingsproblemen. Afgelopen maandag was hij al met chronische ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Madrid. Die problemen waren verergerd doordat hij tijdens de pandemie corona had opgelopen.

De jongste zoon van Pilar, de zus van Felipes vader Juan Carlos, was zaterdag naar een mortuarium in Madrid gebracht, waar familie en vrienden afscheid van hem konden nemen.