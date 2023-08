Koning Felipe neemt zeilprijs in ontvangst

De Spaanse koning Felipe heeft zaterdagavond de prijzen uitgereikt van de zeilwedstrijd om de Koningscup. De plechtigheid vond plaats in Ses Voltes in het Parc de la Mar van Palma.

Felipe deed zelf mee aan de zeilwedstrijd en ook hij mocht een prijs in ontvangst nemen. Hij eindigde als tweede in de klasse ORC-1. Met een brede lach nam hij de trofee voor de tweede plaats in ontvangst. De koning kreeg de beker uit handen van admiraal Jaime Rodriguez.

Voor Felipe was het de eerste keer dat hij op het podium eindigde in de zeilwedstrijd om de Koningscup. Tot nu toe was een vierde plaats zijn beste prestatie.