Koning Felipe niet naar Valencia vanwege slecht weer

Koning Felipe van Spanje reist dinsdag niet af naar Valencia. Het staatshoofd zou aanwezig zijn bij de openingsceremonie van het academisch jaar, maar het evenement gaat niet door vanwege het slechte weer. Dat melden Spaanse media.

In en rond Valencia gelden weerwaarschuwingen vanwege hevige regen en de kans op overstromingen. Vorig jaar kwamen bij overstromingen in de regio 235 mensen om het leven.

Felipe begon de week maandag wel met een volle agenda. Hij werkte in Madrid en Barcelona drie werkbezoeken af.