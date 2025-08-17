Koning Felipe onderbreekt vakantie om bosbranden in Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft zijn vakantie onderbroken vanwege de bosbranden in zijn land, meldden Spaanse media. De vorst bezoekt zondag in Torrejón de Ardoz het hoofdkwartier van de Militaire Noodhulpeenheid (UME) om zich te laten bijpraten over de inzet van troepen bij het blussen van de branden.

Volgens het Spaanse persbureau EFE bestrijden 1400 militairen van de UME de branden. Ook zijn 2000 militairen ingezet voor ondersteunende taken.

Spanje kampt al dagen met aanhoudende bosbranden in verschillende regio’s. Felipe belde eerder al met de presidenten van de getroffen autonome regio’s om zich te laten informeren over de situatie. Ook premier Pedro Sánchez kondigde aan zijn vakantie te onderbreken om de getroffen gebieden te bezoeken.