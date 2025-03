Koning Felipe ontspant tijdens skitrip in Pyreneeën

De Spaanse koning Felipe geniet van een korte vakantie. Fotografen spotten de vorst zaterdag in de Pyreneeën, waar hij skiede met vrienden. Ze legden hem vast toen hij in een grijszwart pak naar de skilift liep.

Volgens het Spaanse blad Hola! was Felipe in een goed humeur en waren veel andere skiërs verbaasd dat de koning plotseling naast hen de hellingen afgleed. Koningin Letizia, geen liefhebber van wintersport, is niet mee.

Het is de tweede keer dit jaar dat Felipe er even tussenuit gaat. Eerder bezocht hij skigebied Valdelinares in de provincie Teruel. Dit weekend skiet de koning in een gebied bij Formigal in Huesca.