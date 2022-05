Koning Felipe ontvangt emir van Qatar

De Spaanse koning Felipe heeft maandagmiddag sjeik Tamim bin Hamad Al Thani ontvangen. De emir van Qatar is op staatsbezoek in Spanje en verblijft in het koninklijke paleis van El Pardo, waar Felipe hem opwachtte.

Het Spaanse hof deelde dinsdagochtend een aantal foto’s van de ontmoeting tussen Felipe en de sjeik. Ze spraken met onder anderen de Spaanse defensiechef over legereenheden en hij werd hij ontvangen met een militaire parade. De rest van het bezoek wordt gevuld met een lunch en later met een galadiner, georganiseerd door het Spaanse koningspaar.

Het laatste bezoek van een emir van Qatar aan Spanje was in april 2011. De toenmalige emir Hamad bin Khalifa Al-Thani en zijn vrouw, Sheikha Mozah bint Nasser, de ouders van de huidige emir, kwamen toen op bezoek bij koning Juan Carlos en zijn vrouw Sophia.