Koning Felipe ontvangt nieuwe ambassadeurs in Madrid

Koning Felipe heeft maandag nieuwe ambassadeurs ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. Beelden van het Spaanse hof tonen dat de diplomaten hun geloofsbrieven aanbieden en kort kennismaken met de Spaanse vorst.

De koning ontving de ambassadeurs van Finland, El Salvador, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Libanon, Oekraïne en Hongarije. Te zien is hoe de genodigden onder begeleiding van militairen te paard naar het paleis worden gereden.

Geloofsbrieven zijn verzegelde brieven geschreven door het staatshoofd van de ambassadeur waarin deze volledig vertrouwen uitspreekt in de ambassadeur. Het aanbieden van geloofsbrieven is een ritueel dat via een eeuwenoud ceremonieel verloopt.