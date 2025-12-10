Koning Felipe ontvangt Palestijnse president

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag bezoek gekregen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De ontmoeting vond plaats op het Zarzuela-paleis in Madrid. Voordat de twee een gesprek hadden, poseerden ze voor de aanwezige fotografen.

Het bezoek van Abbas is het tweede aan Spanje sinds de Spaanse regering in mei vorig jaar Palestina officieel als volwaardige staat erkende. Ook Felipe is voorstander van een tweestatenoplossing in het conflict met Israël.

In september zei de koning in een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid moet nemen om een oplossing te realiseren die rekening houdt met het bestaan van twee staten. “De erkenning van de staat Palestina door een groeiend aantal leden van onze organisatie, waaronder Spanje sinds mei, moet bijdragen aan het bereiken van een rechtvaardige en definitieve vrede in de regio”, zei Felipe.

Abbas heeft later woensdag ook nog een ontmoeting met de Spaanse premier Pedro Sánchez.