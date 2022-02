Koning Felipe opent Mobile World Congres in Barcelona

Koning Felipe van Spanje heeft maandag het Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2022, een evenement waarbij veel nieuwe mobiele technieken worden getoond en mensen uit de sector samenkomen, geopend. Het evenement van de GSM Association (GSMA), een brancheorganisatie van mobiele netwerkexploitanten wereldwijd, duurt tot en met 3 maart. Vanwege de inval in Oekraïne zijn Russische exposanten uitgesloten van het evenement, dat deze actie “ten zeerste afkeurt”.

Het Spaanse Koninklijk Huis heeft twee berichten op Twitter gedeeld over de opening. In een van deze tweets staat dat het MWC “de wereldwijde mobiele telefoonindustrie” samenbrengt in Barcelona “om zich de wereld van morgen voor te stellen.” Bij het congres zijn allerlei producenten, verkopers en andere betrokkenen uit de branche aanwezig en worden ook nieuwe smartphones en andere mobiele accessoires gepresenteerd.

Ook wordt in een tweet een video gedeeld, waarin te zien is dat de koning aankomt bij het congres en door verscheidene mensen wordt begroet. Rondom het gebouw heeft zich een grote groep mensen verzameld, onder wie veel fotografen. Vervolgens worden beelden getoond van de opening van het congres en is te zien hoe de koning verder trekt naar het Palacete Albéniz, waar hij een lunch heeft met onder anderen functionarissen van de GSMA.

Koning Felipe is sinds een week weer aan de slag met zijn publieke taken na twaalf dagen quarantaine. Hij zou afgelopen donderdag samen met zijn vrouw een kunstbeurs in Madrid openen, maar wegens de inval van Rusland in Oekraïne ging koningin Letizia uiteindelijk alleen. De Spaanse vorst zat die dag een spoedzitting van de Nationale Veiligheidsraad voor in het Zarzuelapaleis in Madrid.