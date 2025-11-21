Koning Felipe reikt onderscheiding uit aan moeder Sofía

Koning Felipe heeft vrijdagochtend de Orde van het Gulden Vlies uitgereikt aan zijn moeder, koningin Sofía. Ze ontving de onderscheiding voor haar “aanhoudende inzet” voor Spanje. De ceremonie vond plaats in het Koninklijk Paleis in Madrid en werd bijgewoond door koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofía.

De plechtigheid was rechtstreeks te volgen via de socialemediakanalen van het Spaanse hof. De beelden toonden hoe Felipe een toespraak houdt en de onderscheiding bij koningin Sofía opspeldt. “Uw toegankelijkheid en betrokkenheid op sociaal, cultureel en humanitair gebied hebben bijgedragen aan het versterken van de blijvende banden met verschillende generaties Spanjaarden”, sprak de Spaanse vorst zijn moeder toe. Na afloop van de ceremonie werd Sofía liefdevol begroet door haar kleindochters.

Koning Juan Carlos reikte de onderscheiding tijdens zijn regeerperiode meermaals uit aan leden van andere Europese koningshuizen, zoals prinses Beatrix. Ook Scandinavische vorsten koning Harald en koning Carl Gustaf ontvingen de onderscheiding, evenals koningin Margrethe.