Koning Felipe roept op tot eenheid in Europa

Koning Felipe van Spanje heeft donderdag in het Duitse Aken opgeroepen tot eenheid in Europa. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor “gevaarlijke en misleidende stemmen” die beweren dat Europeanen “vrijer, onafhankelijker en soevereiner” zullen zijn als ze in “gescheiden nationale politieke gemeenschappen” leven.

De Spaanse vorst sprak tijdens de ceremonie rond het uitreiken van de Karelsprijs, die naar voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ging. Felipe herinnerde de ruim 700 aanwezigen eraan dat de uitdagingen waar Europa voor staat alleen aan te gaan zijn door “samen te werken”, een boodschap die Von der Leyen ook al vaak heeft verkondigd.

“Europa zal alleen machtig zijn als het verenigd blijft”, verklaarde de koning volgens het Spaanse persbureau EFE. “We kunnen agressie alleen afschrikken en onszelf verdedigen als we samenwerken”, voegde hij eraan toe.

Felipe had ook warme woorden voor Von der Leyen. De koning noemde haar “de belichaming van de Europese geest” en een verdiende winnaar van de Karelsprijs. De Karelsprijs is vernoemd naar Karel de Grote en wordt sinds 1950 uitgereikt aan personen of instellingen die zich inzetten voor de Europese eenwording.