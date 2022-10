Koning Felipe: Spanje en Duitsland voor soeverein en sterk Europa

De Spaanse koning Felipe heeft op het staatsbanket van het staatsbezoek aan Duitsland gezegd dat Spanje en Duitsland “een visie delen wat betreft een steeds meer geïntegreerde Europese Unie”. Felipe benadrukte maandagavond dat zowel Spanje als Duitsland zich inzet voor “een soeverein en sterk Europa”.

Volgens Felipe is het belangrijk dat de Europese Unie een sterk front blijft vormen als internationale samenleving in een tijd waarin veel onrust plaatsvindt over de hele wereld. “Voor onze landen was en is de EU een gemeenschap met een gedeelde toekomst die ons heeft geholpen om zeer moeilijke historische gebeurtenissen te overwinnen en de weg naar de moderne wereld te vinden”, sprak Filipe. “Een EU met democratie, vrijheid en de rechtsstaat”, ging de Spaanse koning door.

Het bezoek dat Felipe en zijn vrouw, koningin Letizia, aan Duitsland brengen duurt drie dagen. Maandag werden zij welkom geheten door bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender. Dinsdag, op de tweede dag van het staatsbezoek zullen Felipe en Steinmeier in de ochtend een Duits-Spaans forum bijwonen, terwijl Büdenbender en Letizia een tentoonstelling in het Berlijnse Palais Populaire zullen bezoeken. Later op de dag zal Felipe samen met de bondspresident de Frankfurter Buchmesse openen, waar Spanje dit jaar de eregast is. Op de laatste dag staan nog meer afspraken in Frankfurt am Main op het programma.