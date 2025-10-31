Koning Felipe staat stil bij slachtoffers orkaan Melissa

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag stilgestaan bij de slachtoffers van orkaan Melissa, die deze week veel schade heeft aangericht in het Caribisch gebied. De vorst sprak zijn steun uit tijdens het Ibero-Amerikaanse Congres voor de Toekomst in Madrid.

Felipe begon zijn toespraak met een steunbetuiging. “Voordat we beginnen, wil ik onze solidariteit betuigen met de mensen in Haïti, Jamaica en Cuba, die zwaar getroffen zijn door orkaan Melissa. In deze momenten van pijn en verlies betuigen we onze steun en hoop aan alle getroffenen”, sprak de Spaanse koning op het evenement.

Tijdens het congres kwamen vertegenwoordigers uit de wetenschap, politiek en culturele sector bijeen om te praten over thema’s als kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs en energie van de toekomst. Felipe benadrukte de “kracht ” van de Ibero-Amerikaanse gemeenschap. “Deze combinatie van sterke gemeenschappelijke wortels en meervoudige perspectieven stelt ons in staat om een uniek perspectief aan de wereld bij te dragen, dat regio’s en continenten, generaties en denkwijzen diepgaand met elkaar verbindt.”