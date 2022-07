Koning Felipe: we mogen coronaslachtoffers nooit vergeten

Koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag een herdenking van de Spaanse coronaslachtoffers bij het koninklijk paleis in Madrid bijgewoond. De Spaanse vorst legde een krans en hield samen met de ongeveer driehonderd aanwezigen, onder wie nabestaanden en zorgmedewerkers, een minuut stilte voor de bijna 109.000 mensen die in Spanje sinds de uitbraak in 2020 aan het virus zijn overleden. In een toespraak zei Felipe dat de slachtoffers “nooit vergeten” mogen worden. “We zullen hen altijd blijven herinneren.”

De koning noemde de pandemie een “trieste periode” die “veel onzekerheid” veroorzaakte. Maar een positief aspect is volgens Felipe dat het werk van zorgpersoneel en wetenschappers meer “waardering” heeft gekregen.

De vorst is zelf ook diep onder de indruk van het werk van artsen en verpleegkundigen. Ze hebben volgens hem “buitengewone moed en enorme inspanning” getoond. Wetenschappers hebben ervoor gezorgd dat er in “recordtijd” een vaccin was, zei Felipe ook.

De koning herinnerde de aanwezigen ook aan hoe er tijdens de eerste lockdown massaal door mensen in het land werd geapplaudisseerd. De herdenking van vrijdag is volgens Felipe een symbolisch “applaus om nooit te vergeten”.