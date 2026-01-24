Koning Felipe woont eedaflegging Spaanse militairen bij

Koning Felipe heeft zaterdagochtend een eedaflegging bijgewoond van nieuwe militairen van het Spaanse leger. Tijdens de ceremonie reikte hij een diploma uit aan de best presterende leerling-soldaat.

De plechtigheid vond plaats op het Centro de Formación de Tropa in Cáceres, een opleidingscentrum van de Spaanse landmacht. Militairen van de tweede lichting van 2025 van de landmacht legden daar hun eed of belofte af aan de Spaanse vlag.

Koning Felipe reikte een diploma uit aan soldaat-leerling Jannai Castro Morán, die als nummer één eindigde in de basisfase van de militaire opleiding. Aansluitend nam de koning het militaire defilé af dat ter gelegenheid van de ceremonie werd gehouden.

Tot slot sprak koning Felipe de afgestudeerde militairen en hun familieleden toe.