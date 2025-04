Koning Felipe ziet Trump weer bij begrafenis paus

Het Spaanse koningspaar heeft tijdens de uitvaart van paus Franciscus voor het eerst in jaren weer contact gehad met Donald Trump. De Amerikaanse president en zijn vrouw Melania zaten vrijwel naast koning Felipe en koningin Letizia.

Op beelden is te zien dat ze voorafgaand aan de mis elkaar de hand schudden en begroetingen uitwisselen. Volgens Spaanse media was het de eerste ontmoeting tussen het koningspaar en Trump sinds hij weer president is.

Tijdens zijn eerste ambtstermijn kwamen Felipe en Letizia eenmaal bij Trump op bezoek. Dat was in 2018. Twee jaar later zouden ze nogmaals langskomen maar toen moesten de Spanjaarden afzeggen vanwege het begin van de coronapandemie.