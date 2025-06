Koning Felipe zit uitreikingsceremonie Legerprijzen voor

Koning Felipe heeft de uitreikingsceremonie van de zestigste editie van de Spaanse Legerprijzen voorgezeten. De monarch reikte onder meer een speciale onderscheiding uit aan luitenant-generaal Sean C. Bernabe, plaatsvervangend commandant van het Amerikaanse leger in Europa en Afrika.

De ceremonie vond donderdagavond plaats in de Army War School in Madrid. Ook minister van Defensie Margarita Robles was aanwezig, net als generaal Amador Enseñat y Berea, stafchef van de Landmacht in Spanje.

De onderscheidingen vertegenwoordigen het belangrijkste culturele initiatief van de landmacht en hebben als doel het stimuleren van artistieke creatie en historisch onderzoek rond de activiteiten en nalatenschap van het Spaanse leger. Tijdens de ceremonie werd het belang van cultuur als brug tussen de samenleving en de strijdkrachten benadrukt.