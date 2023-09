Koning Filip: aardbeving in Marokko komt hard aan in België

De Belgische koning Filip heeft zijn medeleven betuigd aan de Marokkaanse koning Mohammed naar aanleiding van de aardbeving in het land. Op X, voorheen bekend als Twitter, deelt het Belgische hof een brief van Filip. “Deze natuurramp is hard aangekomen in België, waar zoveel mensen banden hebben met Marokko op mooie dagen maar ook tijdens droevige momenten”, zegt hij.

De koning wenst de getroffenen en hun familie “veel moed” toe in deze moeilijke tijden.

In de brief schrijft hij de “solidariteit en vriendschap” tussen België en Marokko te willen benadrukken. Namens de gehele koninklijke familie voelt Filip “diep verdriet over de menselijke gevolgen van deze tragische gebeurtenis”.