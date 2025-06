Koning Filip beantwoordt 38 vragen van Belgen

De Belgische koning Filip heeft een hele reeks vragen beantwoord die hem zijn gesteld naar aanleiding van zijn 65e verjaardag. Van de in totaal ruim 2600 ontvangen vragen selecteerde hij er 38.

In een video van veertig minuten vertelt Filip dat hij ooit parachute heeft gesprongen (“dat was magisch”) en dat de muziek van Dire Straits zijn lievelingsmuziek is (“Dat is voor mij absolute top”). Op de vraag of hij verplicht is om elke dag een kostuum te dragen, antwoordt de koning: “ik draag meestal een kostuum als vorm van beleefdheid. Ik draag niet echt jeans, maar als we met de familie op vakantie zijn dragen we ook losse kledij of sportschoenen.”

Filip vertelt verder onder meer dat hij graag skiet en aan watersport doet. Ook wandelt de koning graag met zijn vrouw koningin Mathilde, maar mag hij van zijn dokter niet meer hardlopen, omdat hij “een beetje artrose” heeft. “Mijn dokter heeft me gevraagd om niet meer te lopen. Maar in plaats daarvan wandel en – alsmaar liever – fiets ik.”

Wat als-vraag

De koning weet niet wat hij zou doen als hij niet in de koninklijke familie zou zijn geboren. “Die vraag wordt vaak aan mij gesteld. Ik kan daar niet op antwoorden, omdat ik zo veel interesses heb. Dan zou ik misschien graag iets doen op het vlak van economie of in de sociale sector.”

De vier kinderen van Filip riepen Belgen in april op om vragen in te sturen voor hun toen jarige vader.