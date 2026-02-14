Koning Filip beëdigt nieuwe premier van gewest Brussel

Koning Filip heeft zaterdagochtend Boris Dilliès, de nieuwe minister-president van het gewest Brussel, beëdigd op het koninklijk paleis. Het Belgische hof deelde op Instagram een foto van de plechtigheid.

Het verkiezen van een nieuwe minister-president heeft door politiek getouwtrek maandenlang geduurd. Dilliès wist naar eigen zeggen dan ook niet dat hij premier zou worden, maar werd zaterdagochtend vroeg gebeld door Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van zijn partij, de Mouvement Réformateur (MR).

Aan Belgische media vertelde de nieuwe minister-president dat zijn Nederlands nog wat aandacht verdient. “Mijn Nederlands is heel slecht, maar ik werk eraan”, aldus Dilliès.

De meeste Belgen spreken Nederlands of Frans. Koning Filip en koningin Mathilde zijn in beide talen aan te spreken.