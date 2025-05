Koning Filip begint aan tweedaags bezoek aan Tsjechië

De Belgische koning Filip is maandagmiddag aangekomen in Tsjechië. Hij werd in de Tsjechische hoofdstad Praag plechtig ontvangen met een rode loper en een militaire ceremonie. Na de ceremonie volgde een gesprek met de Tsjechische president Petr Pavel.

De Belgische koning is tot en met dinsdag in Tsjechië. Hij is daar om onder meer een herdenking voor de bevrijding van Pilsen bij te wonen. Het is dinsdag precies tachtig jaar geleden dat een Belgisch bataljon meehielp om de stad te bevrijden.

Filip moest het zonder zijn vrouw koningin Mathilde stellen. Zij was namelijk in Elsene bij de start van de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.