Koning Filip bekijkt praalwagens voor Zinneke Parade

De Belgische koning Filip heeft in Brussel alvast een kijkje genomen bij de praalwagens voor de Zinneke Parade in Brussel. Tijdens zijn bezoek aan het atelier waar de praalwagens worden gemaakt, zag de koning dat hergebruik van materialen een belangrijk onderdeel is.

De koning bezocht donderdag het recent gerenoveerde pand waar Zinneke werkt aan de parade. Voor de renovatie van het gebouw werden veel materialen hergebruikt en ook voor de praalwagens wordt gerecycled. In de ateliers is daarvoor speciaal een recyclagecentrum gecreëerd.

De Zinneke Parade trekt eens in de twee jaar door Brussel en is een artistiek en sociaal evenement. Inwoners van verschillende Brusselse wijken komen voorafgaand aan de parade samen om de praalwagens te maken. Op 1 juni is de eerstvolgende editie.