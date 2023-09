Koning Filip belt met koning Abdullah en haalt banden aan

De Belgische koning Filip (63) heeft onlangs gebeld met koning Abdullah (61) van Jordanië. De vorsten spraken onder meer over hoe de samenwerking tussen beide landen versterkt kan worden, meldt het Jordaanse hof donderdag op X.

Volgens het hof werd gesproken over het “op verschillende gebieden versterken van de bilaterale banden” en ook is voorgenomen om in de toekomst “kwesties waar beide landen belang bij hebben” samen te gaan coördineren.

België onderhoudt al jarenlang een hechte relatie met Jordanië. Onder meer door de uitvoer van industriële goederen, maar ook omdat het land in het Midden-Oosten een belangrijke partner is in de strijd tegen terrorisme en het bevorderen van het vredesproces aldaar.

De koningen bezochten elkaars landen meermaals. Het laatste bezoek van Filip aan Jordanië was in mei dit jaar. Toen was hij samen met zijn dochter prinses Elisabeth aanwezig bij het huwelijk van de zoon van Abdullah, kroonprins Hoessein.