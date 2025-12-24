Koning Filip benadrukt collectief belang in kersttoespraak

Koning Filip heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak de waarde van het collectieve belang benadrukt. De vorst sprak woensdagmiddag de Belgische bevolking toe vanuit de bibliotheek van het Kasteel van Laken.

“Dankzij dat gedeelde goed kunnen we waardig en veilig samenleven, in een gezonde en rechtvaardige wereld”, aldus de vorst. “Het nastreven ervan moet de drijvende kracht blijven van ons handelen, ook als dat moeilijke keuzes vereist.”

Volgens Filip wordt het collectieve belang steeds vaker naar de achtergrond verdrongen, ten gunste van particuliere belangen. “Op wereldvlak begint het behoud van ons gedeelde goed bij de bescherming van onze planeet. De recente klimaatconferentie in Belém heeft weliswaar niet alle verwachtingen ingelost. Maar de internationale gemeenschap blijft zich onverminderd voor het klimaat inzetten.”

Het kostbaarste collectieve belang is volgens de vorst het vredesproject dat in Europa is opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Ook sprak hij zijn steun uit aan het Oekraïense volk, dat België “krachtig en vastberaden blijft steunen”. “Dit is de tijd waarin we binnen de Europese Unie allen solidair moeten zijn. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Samen zijn onze democratieën veel sterker dan soms wordt gedacht”, aldus de koning. “Laten we er ons bewust van zijn dat, in moeilijke tijden, zorg dragen voor ons gemeenschappelijk goed onze eenheid versterkt.”