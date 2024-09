De Belgische koning Filip heeft zaterdag een tram van een nieuwe lijn in Brussel bestuurd. Bij de opening van de tramlijn van transportbedrijf STIB-MIVB nam hij plaats op de bestuurdersstoel.

Tramlijn 10 rijdt door het centrum van Brussel tussen het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek en Ukkel. In het bijzijn van de koning is de tramlijn officieel in gebruik genomen.

Filip heeft wel vaker een tram mogen besturen. Zo reed hij jaren geleden al even in tram 9 in Brussel.