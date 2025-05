Koning Filip bestuurt tram in Luik

Koning Filip van België heeft vrijdag in Luik een tram bestuurd. De koning kroop achter het stuur van het vervoermiddel ter gelegenheid van de opening van de nieuwe tramlijn. Voor het eerst sinds 1968 rijdt er nu weer een tram door Luik.

De koning arriveerde ’s morgens in het onderhoudscentrum van de tram in Bressoux, meldt persbureau Belga. Daar kreeg hij uitleg over de mobiliteit in Luik en keek hij mee in het controlecentrum. In de remise wachtte de tram op de koning. Na een korte uitleg vertrok de koninklijke chauffeur voor zijn eerste rit.

Op een video van de rit die is gedeeld door het Belgische hof is te zien dat de koning vanachter het stuur zwaait naar mensen langs de route. Volgens Belga werd de koning bij het uitstappen bij de halte met gejuich ontvangen.

De nieuwe tramlijn in Luik is bijna 12 kilometer lang en verbindt de wijken Coronmeuse en Sclessin, via het stadscentrum.