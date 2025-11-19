Koning Filip bezoekt anglicaanse avonddienst in Brussel

Koning Filip van België heeft woensdagavond een Evensong, een anglicaanse avonddienst die wordt begeleid door een koor, bijgewoond in de prokathedraal van de Heilige Drievuldigheid in Brussel. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het 150-jarig bestaan van de erkenning van de Anglicaanse Eredienst.

Het kerkgebouw is “de thuisbasis van de anglicaanse gemeenschap in België en de plek waar 20.000 gelovigen samenkomen”, schrijft het Belgische hof bij een video op Instagram. Naast koning Filip was ook Annelies Verlinden, minister van Justitie, bij de ceremonie aanwezig.

Na de Evensong bekeek Filip de nabijgelegen keuken, waar elke week zo’n 5000 maaltijden worden klaargemaakt voor mensen die in armoede leven. Op beelden is te zien hoe de Belgische vorst met de vrijwilligers in gesprek gaat en na afloop een groepsfoto met het gezelschap maakt.